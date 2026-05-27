Выстрелили в лицо, отобрали кроссовки: двое парней ограбили студента в Челябинске

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске двое парней напали на 19-летнего студента.

Все случилось ночью на улице Техникумовской. Незнакомцы подошли к студенту, пальнули в лицо из пускового устройства, а затем потребовали отдать кроссовки и ремень. Молодой человек вынужден был подчиниться, но потом пожаловался в полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, агрессоров нашли. Им обоим по 20 лет. Пусковое устройство и похищенные кроссовки изъяли во время обыска, а в отношении двух сообщников возбудили уголовное дело о разбое.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.