В Челябинской области после тридцатиградусной жары резко похолодает

До конца недели возможны дожди и грозы Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области в ближайшее время ослабнет жара. 26 мая температура воздуха поднималась до +33 градусов. Но уже в ближайшее время она может рухнуть до +4.

По данным регионального Гидрометцентра, днем в среду 27 мая еще будет знойно: от +25 до +30, возможны грозы.

Однако ночью температура опустится до +10, +15, а в горах – даже до +6.

На четверг прогнозируют всего +17, +22. Грозы при этом продолжатся.

В ночь на пятницу 29 мая воздух может остыть до +4, +9 градусов, а в светлое время суток в последний рабочий день недели будет +20, +25. Местами пройдут кратковременные дожди.

Контрасты погоды ждут и жителей Пермского края. Как сообщает Пермское издание Business Class, в восточной части региона 27 мая температура поднимется до +30 градусов. А на юго-западе столбики термометров доберутся лишь до отметки в +20 градусов. Может задуть шквалистый ветер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.