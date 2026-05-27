Алексей Текслер дал старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов Челябинской области

Перед отправкой на работу студенты собираются у памятника Курчатову. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт трудовому семестру студенческих отрядов. Торжественное построение состоялось у памятника Курчатову в Челябинске. Этим летом более 3500 молодых людей будут работать по всей стране и за рубежом.

2026 год стал знаковым для движения: в ноябре Челябинск встретит Всероссийский слет Российских студенческих отрядов, где подведут итоги трудового семестра.

— Наш регион является лидером студенческих отрядов в стране, — сказал глава региона. — Мы не только эффективно трудимся, но и умеем организовывать большое количество различных мероприятий.

Эти летом продолжается возведение объектов на стройке «Мирный атом» в Озерске, в пятый раз начал работу медицинский отряд «Клиника». Впервые южноуральцы задействованы на «Крымском мосте», а четверо бойцов отправились строить АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Часть ребят будет трудиться проводниками, вожатыми в детских лагерях или на конвейере КАМАЗа.

