Чей Чебурашка? Суд обязал магнитогорца выплатить компенсацию «Союзмультфильму» из-за футболки с ушастым героем

«Союзмультфильм» подал в суд на продавца футболок Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Союзмультфильм» отсудила 100 тыс. рублей у жителя Магнитогорска. Горожанин продавал контрафактные футболки с изображением Чебурашки.

Как рассказали в Правобережном райсуде Магнитогорска, представители «Союзмультфильма» в конце прошлого года провели контрольную закупку и приобрели одежду с мультяшным персонажем.

Магнитогорца после этого обвинили в нарушении исключительного права: продавать вещи с изображениями Чебурашки из мультфильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка» и «Чебурашка идет в школу» можно только с разрешения правообладателя.

Суд встал на сторону истца. Предпринимателя обязали выплатить 50 тыс. рублей за нарушение права на товарный знак и еще столько же - за нарушение исключительного права на персонаж «Чебурашка». Вдобавок магнитогорцу придётся возместить все судебные расходы.

