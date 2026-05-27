Чей Чебурашка? Суд обязал магнитогорца выплатить компенсацию «Союзмультфильму» из-за футболки с ушастым героем

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Компания «Союзмультфильм» отсудила 100 тыс. рублей у жителя Магнитогорска. Горожанин продавал контрафактные футболки с изображением Чебурашки.
Как рассказали в Правобережном райсуде Магнитогорска, представители «Союзмультфильма» в конце прошлого года провели контрольную закупку и приобрели одежду с мультяшным персонажем.
Магнитогорца после этого обвинили в нарушении исключительного права: продавать вещи с изображениями Чебурашки из мультфильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка» и «Чебурашка идет в школу» можно только с разрешения правообладателя.
Суд встал на сторону истца. Предпринимателя обязали выплатить 50 тыс. рублей за нарушение права на товарный знак и еще столько же - за нарушение исключительного права на персонаж «Чебурашка». Вдобавок магнитогорцу придётся возместить все судебные расходы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.