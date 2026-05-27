Силовики задержали пятерых членов ОПГ «Артаковские» в Челябинске

Фото: очевидец

В Челябинске 27 мая сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали еще пятерых членов ОПГ «Артаковские». У всех провели обыски.

Как сообщили источник КП-Челябинск, обыски были связаны с расследованием дел о похищении человека, вымогательстве, незаконном обороте оружия, хищении оружия, краже и хулиганстве

Не исключено, что появятся новые уголовные дела по открывшимся эпизодам преступной деятельности.

— В рамках расследования и закрепления доказательственной базы проведены оперативные и следственные мероприятия. Силовики также провели обыски по местам проживания и деятельности у пяти участников организованной группы, занимавшиеся вымогательством. Они подозреваются в противоправной деятельности, связанной с находящимся в следственном изоляторе иным фигурантом резонансного уголовного дела, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, ранее в СИЗО отправили нескольких членов преступной группы. Во время обысков обнаружили оружие, 8 млн рублей наличными и руду драгоценных металлов.

