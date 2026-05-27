В Челябинской области в импортной петрушке обнаружили опасного вредителя

При проверке нашли карантинного вредителя

В Челябинской области не прошла проверку крупная партия зелени. 1,5 тонны кинзы и 4 тонны петрушки привезли из Узбекистана.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, в листьях пряталось насекомое-вредитель – западный цветочный трипс.

Владельца партии предупредили, что продавать зелень с ползучим «сюрпризом» нельзя. Предприниматель решил отправить кинзу и петрушку на обеззараживание. После процедуры зелень проверят еще раз.

