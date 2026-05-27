До Зеленого Марафона в Челябинске всего 3 дня. Гид по празднику

Совсем скоро проспект Ленина превратится в трассу для одного из самых масштабных событий этой весны. Уже в эту субботу, 30 мая, город примет СберПрайм Зеленый Марафон. Для спортсменов подготовили несколько дистанций, медали, призы, а гостей ждет большой праздник с насыщенной развлекательной программой для всей семьи. Регистрация для участия в забегах продолжается на официальном сайте проекта. Осталось совсем немного времени!

Взрослые отправятся на дистанции 1 км, 4,2 км и 10 км; дети 7–13 лет — 500 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 1 км. В 9.30 — первый старт, на 4,2 км и 10 км; в 11.00 — забег на 1 км. Северная ходьба начнется в 11.30, детские забеги — в 12.00. В 13:00 пройдет старт семейной дистанции и новинки этого сезона – костюмированного забега. Два этих забега можно пройти пешком. Необходима медицинская справка.

Стартовые номера можно получить заранее, 29 мая у памятника И.В. Курчатову с 14:00 до 20:00. В этот день бегунам дадут мороженое в подарок. 30 мая стартовый городок откроется в 07.00 на площади Науки у памятника И.В. Курчатову.

На финише все бегуны получат медали, которые специально для Зеленого Марафона в Челябинске подготовил партнер мероприятия — авиакомпания «Уральские авиалинии».

Тем, кто не планирует бежать, на Зеленом Марафоне тоже не дадут скучать. На площади Науки развернется масштабный фестиваль с десятками активностей для всей семьи. Здесь пройдут разминки от топовых фитнес-клубов Челябинска, спортивные игры для детей, фотоквесты, творческие мастер-классы, розыгрыши, выставка ретротехники и современных автомобилей и многое другое. Вузы Челябинска запустят на празднике приемную кампанию и проведут для будущих абитуриентов квизы и профориентационные тесты.

Титульный партнер Зеленого Марафона, ЮГК, приготовил для гостей интерактивные игры и подарки, напоминающие слиток золота. Генеральный партнер ГК ИКАР создали большую площадку с зонами для спортивных игр, квест и памятную акцию в честь 10-летия компания. Раскрасить свой домик юные гости смогут на площадке ЖК Симфонии, также можно будет выиграть целый ящик мандаринов. Легендарный бренд SelSovet подготовил подарки: носки в детский стартовый пакет и свитера для победителей детского забега. Еще все дети, которые добежали до финиша, получат фруктовый лед от Росмол. Союзпищепром и Чебаркульская птица также угостит марафонцев и гостей праздника. Значительный вклад в организацию Зеленого Марафона внесли Бетотек и Сигма.

За актуальной программой можно следить на сайте события.

