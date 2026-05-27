Не нашел оснований: суд отказал челябинскому оппозиционеру в снятии статуса иноагента

Советский районный суд Челябинска рассмотрел административное дело по иску Алексея Табалова* к Министерству юстиции Российской Федерации о признании распоряжения о включении в реестр иностранных агентов незаконным и исключении сведений из реестра.

Судом установлено, что Табалов*, являясь правозащитником и юристом, распространял сообщения и материалы иностранных агентов, направленные на дискредитацию деятельности органов государственной власти. За период с октября 2024 года по октябрь 2025 года Роскомнадзором выявлено более 50 фактов участия истца в распространении указанных публикаций неограниченному кругу лиц путем размещения в сети «Интернет».

16 января 2026 года распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации Алексей Табалов* включен в реестр иностранных агентов, что и послужило для него поводом для обращения в суд.

– Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, не нашел оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку согласно положениям Федерального закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ к формам поддержки иностранным источником относится не только предоставление денежных средств, но и помощь в организации деятельности на информационных площадках, распространении и совместном создании информационных материалов и программ, принятие участия в программах, – пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Решение в законную силу не вступило.

Отметим также, что в 2023 году в список иноагентов попала возглавляемая Табаловым* организация, оказывающая юридические консультации призывникам. Он также был первым координатором штаба Навального** в Челябинске.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом в 2025 году.

**Экстремистская террористическая организация, запрещенная на территории России

