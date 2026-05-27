Реанимировали более 30 минут: на Смолино женщина погибла во время купания в непогоду

Прибывшие врачи более получаса пытались запустить сердце женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На озере Смолино в Челябинске произошла трагедия. В разгар непогоды женщина отправилась купаться, взяв с собой надувной круг. Сильным порывом ветра ее начало уносить от берега, в какой-то момент она перевернулась и оказалась в воде.

По словам очевидцев, на глазах у людей отдыхающая упала с круга, когда поднялась волна. Самостоятельно доплыть до суши она уже не смогла. Свидетели бросились на помощь, вытащили пострадавшую на берег и немедленно вызвали медиков.

Прибывшие врачи более получаса пытались запустить сердце женщины, проводили реанимацию, однако все усилия оказались тщетны. Спасти ее не удалось. В региональном управлении МЧС подтвердили факт гибели.

