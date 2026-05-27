Выйдет из колонии только в 70 лет: за госизмену и призывы к терроризму челябинца осудили на 17 лет

Суд приговорил южноуральца к 17 годам тюрьмы и колонии строгого режима. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Военный суд поставил точку в запутанном деле южноуральца – 53-летнего мужчину признали виновным в преступлениях по трем статьям. За несколько лет он успел совершить государственную измену, опубликовать в интернете призывы к террористической и экстремистской деятельности.

– Житель региона, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, с октября 2022 года по май 2023 оказывал финансовую помощь военной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе УФСБ Челябинской области.

Именно сотрудники ФСБ вышли на след нарушителя закона в марте 2024 года. Позже стало известно, что в оппозиционных сообществах в соцсетях он призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Уголовное дело рассматривали в Центральном окружном военном суде в городе Екатеринбурге. Южноуральца признали виновным и приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а следующие 12 – в колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.