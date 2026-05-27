«Там точно рыба есть»: опытный рыбак поделился секретами успехами и дал советы новичкам

Теплым вечером приятно посидеть на берегу озера или речки с удочкой, даже если ты не профессионал в этом деле. Где лучше всего рыбачить и как достичь богатого улова? Об этом с блогером и опытным рыбаком Сергеем Шороховым поговорили журналисты «Губернии».

Сергей Шорохов стал рыбаком еще в детстве. За всю жизнь накопил немало полезных советов, которыми теперь делится с новичками в своем блоге. А их немало!

– Количество рыбаков на южноуральских водоемах заметно возросло. Радует, что много молодежи, активно подключаются даже девушки, которых становится все больше, – рассказывает Сергей.

Конечно, разный вид ловли подразумевает оснащение разной экипировкой. Сам Сергей ловит на фидер – для этого нужно специальное фидерное удилище длиной 3,6–3,9 метра.

– Почему стоит выбирать именно длинные? Основные водоемы у нас – это озера. Ловить рыбу в них нужно на дальних дистанциях – примерно в 40 метрах от берега. Если говорить про спиннинговую ловлю, то удилище должно быть длиной 2,7 метра. Для ловли с лодки достаточно будет 2,1-2,4 метра, – объясняет рыбак.\

А вот начинающим рыбакам, по мнению Сергея, будет достаточно удочки с удилищем 4-5 метров. При этом для начала можно взять недорогую.

А вот в выборе прикормки никакого секрета нет. Сергей объясняет, что у каждого рыбака тут есть свои фавориты. Базовыми считаются мотыль, опарыш, червь, кукуруза и даже каша.

Один из самых важных залогов успешной рыбалки – правильный выбор места. Сергей Шорохов считает, что 99,9% любителей не уделяют этому фактору должного внимания.

— На водоеме первым делом внимательно посмотрите на поверхность воды – можно увидеть, где рыба плещется. Если чайки крутятся над определенным участком, то там точно рыба есть. Когда вода прогревается, то рыба идет к берегу, так что ловить с лодки будет уже менее эффективно. А вот осенью рыба от берега «скатывается» в глубину, где потеплее.

Лучшим временем для рыбалки Сергей считает утреннюю и вечернюю зорьку.

