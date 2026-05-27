В центре Челябинска установят два туалета за 15,2 млн рублей

Подрядчик заменит туалет в Арт-сквере. Фото: Кирилл САДЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два туалетных модуля за 15,2 млн рублей появятся в центре Челябинска этим летом. Администрация Центрального района выбрала подрядчика – компанию «АВС» из Московской области. Как сообщает издание Pchela.news со ссылкой на портал госзакупок, на торги поступала только одна заявка.

До 1 июля подрядчик установит два туалетных модуля. Один – в Арт-сквере на набережной реки Миасс, а второй – на пересечении проспекта Ленина и улицы Энтузиастов. В каждом комплексе будет три туалетных комнаты (для мужчин, женщин и маломобильных людей), а также техническое помещение.

Также подрядчику предстоит убрать уже существующий туалет в Арт-сквере после того, как его заменят новым.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

