Заменили все, что скрыто от пациентов: капитальный ремонт прошел в женской консультации Копейска

Женская консультация готова встречать своих пациенток.

За 34 года в женской консультации Копейска проходили только косметические ремонты. Но недавно там провели капитальный ремонт.

– Здесь заменили все, что обычно скрыто от глаз пациента: от инженерных сетей до пожарной сигнализации, обновили фасад, кровлю и прилегающую территорию, – рассказал в социальных сетях губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Конечно же, это не все. Тесные коридоры заменили светлыми холлами с удобными диванами. Логистика приема теперь более удобная: на первом этаже – кабинеты первичного приема, комната матери и ребенка, а также игровой уголок.

Дневной стационар рассчитан на 20 коек, есть кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. В кабинете медико-социальной поддержки психологи и юристы помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Пациентки давно просили о капитальном ремонте. И вот наконец он был проведен в рамках Народной программы «Единой России».

