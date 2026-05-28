Ураган принес ливни и похолодание: какой будет погода в Челябинске 28 мая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

После нескольких дней аномальной жары на Южный Урал пришли похолодание и ливни с грозами. Согласно прогнозу Челябинского Гидрометцентра, сегодня днем, 28 мая, в регионе пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами и порывами ветра до 25 м/с. В Челябинске также ожидаются сильные дожди и гроза, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха в Челябинске днем — от 17 до 19 градусов.

В Гидрометцентре также предупредили о неустойчивом поведении рек в период сильных ливней.

— Возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, увеличение притока воды к водохранилищам. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках, — сообщают синоптики.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

