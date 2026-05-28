В результате урагана в Челябинске 27 мая никто не пострадал

Фото: администрация Челябинска

Городские службы Челябинска разбираются с последствиями кратковременного урагана, который обрушился на город вчера днем, 27 мая. Как только ветер утих, коммунальщикии дорожные подрядчики начали распиливать и вывозить упавшие ветки деревьев и другой мусор.

— Управляющие компании проверяют свои дома, дворовые территории, где могли упасть деревья и ветки. В случае повреждения кровли, сетей — необходимо незамедлительно устранять», — подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

Служба ЭВИС занимается проверкой городских внешних электросетей и прочисткой ливневых решеток в преддверии сильных дождей. Восстанавливают упавшие конструкции и на городских пляжах.

По предварительным данным администрации, ни один человек от последствий урагана не пострадал.

