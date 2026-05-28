Более 16 тысяч южнуоральцев отпраздновали в мечетях Курбан-Байрам

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Мусульмане Челябинской области накануне, 27 мая, отметили праздник Курбан-Байрам. В мечетях региона для совершения праздничной молитвы с 7 утра собрались свыше 16 тысяч верующих. Данные предоставило ГУ МВД по Челябинской области.

Охрану порядка на этих мероприятиях обеспечивали более 500 сотрудников полиции. Им помогали коллеги из Росгвардии, казаки, дружинники и работники частных охранных организаций.

Места проведения молитв были заблаговременно обследованы кинологами, а на входах работали ручные и стационарные металлодетекторы. Благодаря слаженным действиям полиции и приданных сил нарушений общественного порядка допущено не было. Для предотвращения заторов на дорогах регулировкой движения занималась Госавтоинспекция.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

