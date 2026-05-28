Жители челябинских поселков боятся, что их дома снесут, чтобы построить высотки. Что на это ответили в прокуратуре

Жители частного сектора опасаются, что их дома могут снести, чтобы построить многоэтажки. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители частного сектора Челябинска каждый день живут в страхе – боятся, что на месте их уютных домиков скоро появятся многоэтажки. По закону участки могут забрать, если там нет одной или нескольких централизованных инженерных систем: отопления, водоснабжения и водоотведения. Об этом гласит п. «б» п. 3 ст. 5 закона от 20 апреля 2021 года №339-ЗО «О комплексном развитии территории в Челябинской области».

Казалось бы, разве такой закон может касаться частного сектора? Оказывается, может. В прошлом году жители поселков Урицкого и Некрасова из новостей узнали, что их дома попадают под проект КРТ (комплексное развитие территорий). Люди были в ужасе, ведь это означало, что их дома снесут, а на их месте построят многоэтажки. Тогда из-за скандала все приостановили.

Но этот случай встревожил и жителей других поселков города. Они обращались в разные ведомства, но пока никто не смог им помочь. Недавно собственники жилья сходили на личный прием к заместителю прокурора Челябинской области Павлу Вепреву. После этого они получили развернутый и вселяющий надежду ответ.

– Ранее проведенным прокуратурой мониторингом положений закона «О комплексном развитии территорий Челябинской области» и анализом практики правоприменения выявлена необходимость в совершенствовании нормативной правовой базы. В этой связи прокуратурой области губернатору направлено предложение о внесении изменений в закон, – цитирует ответ прокуратуры Челябинской области ЕАН.

Прокуратура сообщила, что уже проводит встречи с депутатами заксобрания для того, чтобы предусмотреть корректировки в законе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.