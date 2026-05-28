На северо-западе Челябинска в тройном ДТП опрокинулась «Газель»

Фото: ГАИ Челябинска

Инцидент произошел в ночь на четверг, 28 мая, на улице Чичерина. Около 01:20 у дома №131Б столкнулись три автомобиля. По данным Госавтоинспекции, участниками аварии стали автомобили «Тойота Королла», «Лада Гранта» и «Газель». После столкновения грузовой автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Газели», все транспортные средства получили значительные механические повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ДПС. Полиция устанавливает точные обстоятельства и причины случившегося. ГАИ Челябинска призывает водителей быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим с учетом погодных условий.

