Выстрелили из ракетницы, а потом отобрали кроссовки и ремень: двое парней напали ночью на студента

Нападение произошло ночью. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Двое челябинцев увидели ночью одинокого студента и решили поживиться. Один из них достал ракетницу и направил ее в лицо 19-летнему парню. А после того, как раздался выстрел, хулиганы уже вместе отобрали у него кроссовки и ремень – похоже больше брать было нечего. Уже позже ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Когда разбойники сбежали, пострадавший позвонил в полицию. Он описал им напавших на него парней. Оперативники быстро установили личности нападавших и задержали дома у одного из них. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Челябинской области.

Хулиганами оказались двое 20-летних челябинцев. За разбой, совершенный группой лиц с применением оружия, они ответят перед судом.

