В 2026 году будет отремонтировано 117 км трассы М-5 в Челябинской области

Подрядчики челябинского филиала ФКУ «Уралуправтодор» ведут масштабный ремонт на одном из самых загруженных участков трассы М-5 «Урал». В горнозаводской зоне Челябинской области, на отрезке со 1609-го по 1780-й километр (от поселка Кропачево до города Миасс), планируется обновить 10 наиболее сложных участков общей протяженностью 117 километров.

В настоящий момент выполнено уже более 35% работ. Технология ремонта включает фрезерование старого, потрескавшегося и колейного покрытия с последующей укладкой нового двухслойного асфальта. Нижний слой обеспечит прочность, а верхний, из щебеночно-мастичного асфальтобетона, — повышенную износостойкость к нагрузкам и погодным условиям. Это позволит продлить межремонтные сроки и сделать дорогу более безопасной.

Для повышения безопасности, помимо нового покрытия, специалисты монтируют современное барьерное ограждение, наносят разметку из термопластика и устанавливают шумовые полосы. Эти неровности на асфальте создают вибрацию и шум при наезде, предупреждая уставшего или невнимательного водителя об опасном участке. Хотя по госконтракту все работы должны завершиться только в 2027 году, подрядная организация планирует сдать объект досрочно — уже в 2026 году. Это позволит значительно увеличить пропускную способность трассы и сократить время в пути для тысяч автомобилистов.

