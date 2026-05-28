Четыре новых троллейбусных маршрута появится в Челябинске

Депутаты Заксобрания ознакомились с работой нового депо и перспективами троллейбусной системы. Фото: ЗСО

Депутаты Законодательного собрания в ходе рабочей поездки проинспектировали троллейбусное и трамвайное депо №1, где ознакомились с результатами реконструкции и планами на будущее. Благодаря концессионному соглашению с ООО «Синара – ГТР Челябинск», инвестиционный этап которого завершился во втором квартале 2026 года, в городе появилось новое депо, а старое оснащено современным оборудованием.

Общий объем вложений в проект составил порядка 14 миллиардов рублей. В рамках программы обновления подвижного состава закуплено 168 троллейбусов, сборка которых организована на территории Челябинской области. Техника поставляется не только для нужд агломерации, но и в другие регионы.

Пассажиропоток челябинского троллейбуса уже достигает 15 миллионов человек в год. Сейчас в городе действует семь маршрутов, однако уже в ближайшее время их станет одиннадцать: планируется запуск четырех новых направлений, сообщает пресс-служба ЗСО. Это позволит сделать электротранспорт ещё более доступным для жителей новых микрорайонов.

Особое внимание на предприятии уделяется вопросам экологии. В депо установлены мойки замкнутого цикла, что позволяет очищать и повторно использовать воду, предотвращая её сброс в водоемы.

— Такого масштабного проекта модернизации троллейбусного движения, как в Челябинске, нет ни в одном другом городе-миллионнике. Необходимо продолжать эту работу, ведь это экономичный и, что самое главное, экологичный вид транспорта, — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Евгений Илле.

Параллельно с развитием троллейбусной сети продолжается и обновление трамвайного хозяйства. За последние годы проведён капитальный ремонт 36,5 км путей, а подвижной состав пополнился более чем 200 новыми вагонами. Приоритетной задачей остаётся продолжение ремонта инфраструктуры и закупка техники с учётом строительства новой ветки метротрамвая.

