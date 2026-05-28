Улицы Челябинска после дождя покрылись белой пеной

Покрытый пеной перекресток проспекта Ленина и улицы Энгельса. Фото: камеры «Интерсвязи»

Утром в четверг, 28 мая, на многих улицах в нескольких районах Челябинска появилась густая белая пена. Читатели КП-Челябинск сообщили о запененных дорогах в районе вокзала и улицы Овчинникова, в Ленинском районе, на проспекте Ленина и улице Братьев Кашириных.

Как сообщили в городской администрации, пена образовалась после мытья дорог со специальным дорожным шампунем. Его состав безопасен для человека и автомобильных шин.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

