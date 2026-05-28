Челябинский суд рассмотрит первое в регионе дело за незаконный оборот сим-карт

В Челябинске завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией незаконной передачи абонентских номеров. Это первое дело, которое направлено в суд по данной статье.

Как сообщает ГУ МВД, местный житель 1991 года рождения, будучи субдилером коммерческого представителя сотовой компании, ввел в заблуждение своего работодателя, предоставив ему копии паспортов граждан РФ, якобы потенциальных абонентов. Он оформил на них мобильные номера, которые затем планировал передать третьим лицам за денежное вознаграждение.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России, которые в ходе оперативных мероприятий приобрели у него 5 сим-карт. Кроме того, в результате обысков были изъяты еще 15 сим-карт, оформленных на разные анкетные данные.

На время следствия подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для дальнейшего рассмотрения

