Четыре улицы в центре Челябинска будут перекрыты в субботу из-за марафона

В прошлый раз «Зеленый марафон» проходил в парке имени Гагарина. Фото: vk.com/green_marathon

В Челябинске намечается очередное массовое соревнование по бегу: 30 мая в центре города состоится «Зеленый марафон». На время его проведения, с 7:00 до 14:00, будет закрыто движение на следующих улицах:

- проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Воровского.

- улица Энгельса от улицы Сони Кривой до улицы Труда.

- Свердловский проспект от улицы Сони Кривой до улицы Труда.

- улица Красная от улицы Сони Кривой до улицы Труда.

— В ночь с 29 на 30 мая автомобили, оставленные водителями на данном участке дороги, в случае невозможности связаться с владельцем, будут перемещены на другое место, — предупредили в Госавтоинспекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.