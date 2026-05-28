За ночь после урагана с улиц Челябинска вывезено 20 самосвалов упавших деревьев

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжают ликвидировать последствия урагана, который накануне случился в городе. На эту работу мобилизованы все коммунальные службы и управляющие компании. В городе повалило свыше 150 деревьев и 30 различных предметов, таких, как части кровель и фасадов. За ночь основные дороги и тротуары очистили от упавших веток: их было собрано 370 кубометров или более 20 большегрузных машин.

Стихия нарушила работу пяти светофоров, зафиксирован 31 факт обрыва деревьями проводов, всего произошло 213 инцидентов на коммунальной инфраструктуре. Пять домов на улице Воровского остаются без электричества.

— По поручению главы города Алексея Лошкина всем собственникам объектов размещения наружной рекламы направлено требование провести мониторинг конструкций и принять меры по их закреплению или демонтажу, — сообщили в администрации Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.