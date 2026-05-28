Т2 одной из первых подключила короткий номер 022 для связи с «ЛизаАлерт»

Мобильный оператор Т2 одним из первых на телеком-рынке подключил короткий номер 022 для связи с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Теперь абоненты Т2 смогут быстрее обратиться за помощью в ситуациях, связанных с поиском пропавших людей.

- Поисковая работа – сложная и требующая оперативных действий. Отрядам важна любая полезная информация, чтобы как можно скорее найти пропавшего человека. Но самые полезные данные, конечно, может дать сам попавший в непростую ситуацию. Мы делаем все, чтобы обратиться за помощью было просто: для этого мы подключили простой для запоминания бесплатный номер 022,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

Короткий номер 022 будет работать круглосуточно для абонентов оператора и дополнит действующую федеральную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Пользователи смогут выбрать любой удобный способ обращения – воспользоваться коротким номером 022 или федеральным номером горячей линии. Звонки по обоим номерам для клиентов Т2 будут бесплатными.

- Я благодарен T2 за быструю реакцию на нашу просьбу и за ту социальную ответственность, которую демонстрирует компания,- подчеркивает председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. - Особенно ценно, что решение удалось реализовать буквально за один день. Теперь абоненты T2 получили доступ к короткому номеру 022 и смогут быстро связаться с нашим отрядом. А значит, помощь стала еще ближе и доступнее для большего числа людей. Надеемся, что в будущем к этой инициативе присоединятся и другие операторы связи.

