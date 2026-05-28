«Культура — наш стержень, как язык и религия»: Текслер рассказал омичам, как Челябинск готовится принять эстафету «Культурной столицы»

Алексей Текслер на «Медиафесте-2026». Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На курорте «Утес» в Челябинской области проходит «Медиафест-2026», куда съехались представители СМИ и PR не только Южного Урала, но и других регионов России. Приехали на фестиваль и представители Омска: сегодня этот город носит звание «Культурной столицы». Губернатору Алексею Текслеру, который выступил на открытии форума, они задали вопрос — как Челябинск готовится принять у Омска «культурную эстафету» в декабре этого года, и что ждет жителей новой «Культурной столицы» в 2027 году.

Глава региона отметил, что Омск сегодня активно развивается, там проходят важные международные мероприятия с участием представителей Казахстана, с которым граничат как Челябинская, так и Омская область.

— Так вышло, что и «Культурными столицами» мы стали друг за другом. Важно, чтобы жители региона заранее «заразились» этой идеей, в хорошем смысле. Роль СМИ здесь ключевая, — сказал Алексей Текслер. — Культура — это наш стержень, как язык, как религия, здесь нет мелочей. Этот проект для меня — он и про продвижение региона. И это ключевой вопрос, потому что чем дальше от Москвы, тем больше стереотипов о регионах, о нашем в том числе. То, что Челябинск смог получить звание «Культурной столицы» — это важное достижение всего региона: вовлеченность людей в голосование за себя говорит о том, что для них это было действительно важно.

Губернатор напомнил, что Челябинская области активно участвует в мероприятиях «Года Культурной столицы» в Омске: выступление ансамбля «Урал», игры чемпионата КХЛ. Алексей Текслер поблагодарил омских и челябинских журналистов за продвижение этих проектов.

Одним из мероприятий «Года Культурной столицы» в Челябинске станет фестиваль культурных столиц, куда будут приглашены творческие коллективы городов, которые носили это звание в прежние годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Город-мем или культурная столица? Чем Омск может удивить челябинцев

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.