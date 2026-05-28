Выезжал из двора: внедорожник сбил 16-летнего подростка на арендованном электросамокате

Фото: пресс-служба ГАИ по городу Магнитогорску.

В Магнитогорске Челябинской области 16-летнего парня на электросамокате сбила иномарка. Авария произошла 27 мая, в 8:45 на улице Завенягина. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГАИ.

Водитель автомобиля SsangYong Actyon выезжал из двора на дорогу и наехал на подростка. Парень в этот момент двигался на самокате по улице в сторону Галиуллина. Медики осмотрели пострадавшего — травмы оказались легкими, лечиться он будет амбулаторно.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. На водителя машины составили материалы за нарушение ПДД. В Магнитогорске с 2026 года произошло уже 22 аварии с электросамокатами. Сезон только начался, и полиция просит магнитогорцев быть внимательнее на дорогах.

