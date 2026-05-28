На Южном Урале к 2027 году откроется семь новых центров «Профессионалитета»

Фото: Алексей Текслер / МАХ

Челябинская область, активно участвующая в федеральном проекте «Профессионалитет», продолжает укреплять свои позиции в числе лидеров страны по развитию среднего профессионального образования. К 22 уже действующим образовательно-производственным центрам в регионе добавятся ещё семь, открытие которых запланировано на 2027 год. Об этом сообщает в своих соцсетях губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новые площадки будут готовить кадры для базовых отраслей промышленности, испытывающих потребность в специалистах. Упор будет сделан на металлургию, машиностроение, строительство, а также сельское хозяйство и транспорт. Параллельно усиливается подготовка в социально значимых сферах, включая педагогику, а также индустрию гостеприимства, туризма и услуг.

В настоящее время в проекте «Профессионалитет» задействовано более 40 колледжей и техникумов, где обучаются 20 тысяч студентов. Благодаря тесному взаимодействию с работодателями уровень трудоустройства выпускников системы СПО превышает 95%, что является одним из самых высоких показателей в России.

