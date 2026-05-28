Спасатели вытащили из воды 10 человек во время урагана в Челябинской области

Сильные порывы ветра, обрушившиеся накануне на Челябинскую область, создали угрозу для отдыхающих на воде. В нескольких территориях региона спасателям пришлось прийти на помощь любителям активного отдыха. Как сообщили в региональном управлении МЧС, все инциденты развивались по схожему сценарию: люди катались на сапбордах, но из-за резкого усиления ветра не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь им пришли специалисты МЧС и Поисково-спасательной службы области.

Всего было спасено 10 человек: две женщины, мужчину и ребенка спасли на озере Тургояк в Миассе, мужчину и ребенка — на озере Кисегач под Чебаркулем, двух женщин — на озере Касарги в Аргаяшском округе, мужчину и женщину — на озере Увильды.

Пострадавших не было. Отмечается, что у всех спасенных были с собой мобильные телефоны, по которым они и вызвали помощь. Однако отдых на воде закончился трагедией в Челябинске. Там на озере Смолино утонула 67-летняя женщина, заплывшая далеко на надувном матрасе. Тело обнаружили очевидцы, на берегу проводились реанимационные мероприятия, но спасти женщину не удалось.

В МЧС напоминают, что находиться в воде на надувном матрасе, сапборде или другом плавсредстве без надетого спасательного жилета.

