Колено вылечил робот: пациентка из Челябинска встала на ноги на следующий день после операции

В Челябинской области проведена первая в регионе операция по тотальному эндопротезированию коленного сустава с помощью робота-ассистента. Уникальное хирургическое вмешательство, прошедшее в Областной клинической больнице № 3, позволило пациентке подняться с кровати уже на следующий день.

Эндопротезирование колена считается одной из сложнейших ортопедических операций, где точность определяет всю дальнейшую жизнь человека. Робот-ассистент выполняет манипуляции с идеальной точностью, полностью исключая врачебную ошибку, так как хирург лишь наблюдает за процессом и может остановить машину.

Сначала на основе компьютерной томографии создается 3D-модель сустава, по которой подбирается идеальный протез. Затем эта модель загружается в систему робота, колено фиксируется по специальным меткам, и «стальной помощник» производит резку кости строго по заданной траектории.

— Робот абсолютно автономен. Человек не участвует в процессе — только наблюдает и может остановить робота, — пояснил участник операции, профессор Сеченовского университета Андрей Грицюк.

По словам специалистов, восстановление после такой роботизированной операции идет в два раза быстрее: уже через три дня пациента отпускают домой.

