В Магнитогорске стартовал конкурс эскизов почтовой марки к юбилею города

В Магнитогорске Челябинской области начали подготовку к вековому юбилею, который город встретит в 2029 году. В соцсетях объявлен конкурс на лучший эскиз 100-летней почтовой марки. Организатором выступил Магнитогорский историко-краеведческий музей. Заявки принимаются до 18 июня включительно.

— Конкурс — это прекрасная возможность проявить креативность, реализовать творческие идеи, которые могут стать частью официального празднования 100-летнего юбилея города, — отметили в пресс-службе мэрии.

Участвовать могут все желающие, но перед отправкой работы важно внимательно изучить положение конкурса: в нем прописаны технические требования и критерии отбора. Готовые эскизы принимают на электронную почту музея. Победителя выберут по итогам голосования 24 июня 2026 года. Лучшая работа получит шанс стать не просто сувениром, а настоящим почтовым символом Магнитогорска.

