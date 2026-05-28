На Парижском полумарафоне налажен стабильный гигабитный интернет

Фото: Ростелеком

К своему десятилетнему юбилею знаменитый Парижский полумарафон, который пройдёт в Челябинской области 30–31 мая, получит цифровое обновление. Цифровым партнером забега выступит «Ростелеком», развернувший в селе Париж Нагайбакского округа высокотехнологичную инфраструктуру. Специалисты компании проложили вдоль трассы волоконно-оптические линии связи.

В стартовом городке будет работать беспроводной доступ к Wi-Fi с гарантированной скоростью в ключевых локациях: на старте и финише, у главной сцены и в пресс-центре. Для внутренних нужд организаторов, прессы и технических служб запустят отдельные защищённые сети. Кроме того, на экранах в VIP-зоне и медиацентре будет вестись локальная трансляция забега через IPTV.

— Для нас обеспечить цифровую поддержку такого события в сельской местности — вызов и гордость. Мы заводим в село Париж магистральный интернет-канал на 1 Гбит/с, — отметил директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.

В юбилейном забеге организаторы ожидают рекордное количество участников. В программе — дистанции на 5, 10 и 21,1 км, а также «Парижская миля», детские старты и скандинавская ходьба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.