Челябинская область получила пять наград Национальной туристической премии «Маршрут построен»

Озеро Тургояк — охраняемый памятник природы регионального значения и жемчужина Челябинской области и Урала).

В Москве подвели итоги Национальной туристической премии «Маршрут построен 2025-2026». В число победителей и призеров престижного конкурса вошли несколько проектов из Челябинской области — регион отметили в 5 из 23 номинаций.

«Комсомольская правда» учредила премию в 2021 году, и за пять лет она превратилась в большую презентационную площадку для туристических проектов со всей страны. О масштабах конкурса можно судить по географии и числу участников — 1187 заявок из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии.

Челябинской области по итогам юбилейного сезона присудили пять наград. В номинации «Рестораны и кафе» представителю Южного Урала досталась победа: кафе-музей «Бутербродная поЕли», расположенный на территории Порожской ГЭС, признали лучшим заведением страны.

В номинации «Туристический город» награду получил Миасс, добравшийся до финала вместе с Кронштадтом и Касимовом.

— Я здесь для того, чтобы сказать «Комсомолке» большое спасибо, потому что она делает большое дело — знакомит всю нашу страну с возможностями для путешествий. И спасибо, что выбрали нас, — поблагодарил организаторов глава Миасского городского округа Юрий Ефименко. — Город Миасс действительно достоин, потому что это и зимний курорт с прекрасными горнолыжными склонами, и летом у нас есть на что посмотреть — это жемчужина Южного Урала озеро Тургояк с кристально чистой водой и белыми песчаными пляжами. Мы рады всех видеть — приезжайте к нам.

В номинации «Активный туризм» призером стала «Райская гонка» — однодневный скоростной сплав по реке Ай. В число лучших туроператоров страны вошла «Активная жизнь», компания создает маршруты по Уралу и организует для челябинцев поездки по России.

Жюри и аудитория конкурса отметили и всю Челябинскую область — ее наградили в номинации «Туристический регион года». Это говорит о признании высоких результатов, достигнутых в сфере туризма.

По итогам пятого сезона премии «Маршрут построен» готовится большой путеводитель по России с самыми интересными маршрутами и местами для путешествий. В него войдут и проекты из Челябинской области.