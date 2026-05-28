«Лучше гор могут быть только горы, где еще не бывал»: Алексей Текслер рассказал о своем любимом месте отдыха в Челябинской области

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о своем любимом месте отдыха в регионе во время встречи с журналистами на «Медиафесте-2026». Вопрос ему задала директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

Глава региона признался, что не может выделить одно конкретное место. По его словам, он предпочитает каждый раз открывать для себя новые уголки Южного Урала.

– Перефразируя Высоцкого, лучше горы могут быть только горы, в которых еще не бывал, — отметил Текслер. – С детства меня всегда завораживали наши красоты. У меня мама из Катав-Ивановска, и мы приезжали туда каждый год. В Юрюзани были. Конечно, мы, шкодные пацаны, постоянно там бегали на речку. И всегда я приезжал с таким чувством, что это невероятная красота. Это чувство, которое я помню с детства.

Однако Алексей Текслер сказал, что не хочет окончательно решать, какое самое любимое место в регионе.

– Я не буду ставить точку в выборе любимого места. С огромным удовольствием стараюсь приехать туда, куда еще не заезжал. Поэтому пусть решение будет в формате present continuous, — сказал он, пояснив, что продолжает открывать для себя новые направления и везде находит что-то особенное.

Напомним, «Медиафест-2026» стартовал в Челябинской области 28 мая и проходит уже в 27-й раз. В форуме участвуют около 300 журналистов из разных регионов России и зарубежья.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

