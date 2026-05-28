От досрочного освобождения до экстрадиции: специалисты ответили на вопросы осужденных женщин в исправительной колонии

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

В исправительной колонии № 5 ГУФСИН России по Челябинской области прошел очередной День бесплатной юридической помощи. Такие мероприятия организуют здесь ежеквартально, и к осужденным женщинам приезжают не только адвокаты и нотариусы, но и представители ведомств — от Росреестра до Социального фонда и МВД. На этот раз консультации давали региональный омбудсмен Юлия Сударенко, адвокат Денис Мухтаров, нотариус Екатерина Короткова, а также специалисты из приставов, миграционной службы и минсоцотношений.

Как отметил замначальника регионального ГУФСИН Эдуард Гельмель, такие консультации помогают осуждённым оставаться на связи с обществом и успешнее адаптироваться после выхода на свободу:

– Обеспечение законности и защита прав человека – это фундамент уголовно-исполнительной системы.

Возможностью задать вопросы воспользовались около 50 осужденных. Их интересовали самые разные темы: от условно-досрочного освобождения и замены наказания на более мягкое до процедуры обжалования приговора, вопросов гражданства и даже экстрадиции. Отдельно специалисты разъяснили порядок оформления доверенностей, договоров дарения, сделок с недвижимостью, а также рассказали о пособиях для семей участников СВО, алиментах, опеке и исполнительных производствах.

