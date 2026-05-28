В Челябинской области подорожал бензин

Траты автомобилистов растут

В Челябинской области выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные за прошедшую неделю, опубликованные Росстатом.

По сведения ведомства, средняя цена бензина на Южном Урале за месяц выросла с 63 рублей 58 копеек до 63 рублей 69 копеек за литр.

При этом АИ-92 подорожал с 59 рублей 76 копеек до 59 рублей 88 копеек. АИ-95 вырос в цене с 65 рублей 45 копеек до 65 рублей 55 копеек.

Цена АИ-98 увеличилась с 90 рублей 29 копеек до 90 рублей 53 копеек.

Дизтопливо подорожала всего на 39 копеек и стало стоить 76 рублей 54 копейки за литр.

В целом по России потребительские цены бензина за неделю увеличились на 0,3%, а с конца прошлого года на 4,3%.

