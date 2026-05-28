В Курганской области мальчику выплатят 30 тысяч рублей после укуса бездомной собаки

В Курганской области 11-летний ребенок получит компенсацию после нападения бездомной собаки. Все произошло в январе 2026 года.

Как рассказал медиахолдинг «Область 45» со ссылкой на прокуратуру Курганской области, мальчика потребовалась медицинская помощь после того, как на улице на него напала безнадзорная собака. Прокуратура провела проверку и выяснила, что местные власти не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности жителей и контроля за животными без владельцев.

В защиту интересов ребенка прокуратура обратилась в суд. По итогам рассмотрения иска было принято решение о выплате компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

