Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 12:14

В Курганской области мальчику выплатят 30 тысяч рублей после укуса бездомной собаки

Под Курганом суд обязал выплатить компенсацию укушенному собакой ребенку
Дарья АНТОН

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области 11-летний ребенок получит компенсацию после нападения бездомной собаки. Все произошло в январе 2026 года.

Как рассказал медиахолдинг «Область 45» со ссылкой на прокуратуру Курганской области, мальчика потребовалась медицинская помощь после того, как на улице на него напала безнадзорная собака. Прокуратура провела проверку и выяснила, что местные власти не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности жителей и контроля за животными без владельцев.

В защиту интересов ребенка прокуратура обратилась в суд. По итогам рассмотрения иска было принято решение о выплате компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.