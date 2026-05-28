В Челябинске ищут поставщиков комплектующих для метротрама на 200 млн рублей

В Челябинске генподрядчик строительства метротрама «Моспроект-3» объявил новые закупки на поставку комплектующих. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает «ФедералПресс».

На портале размещены четыре аукциона общей начальной стоимостью 201,5 млн рублей. Самым крупным лотом стали запчасти для тоннелепроходческого комплекса — на 124,3 млн рублей. В список входят ковши, болты, гайки, клеммы-зажимы, отбойные пластины, поршни, энергоцепи, рукава, а также расходные материалы — антифриз, масла, фильтры, компрессоры и инструменты. Поставить оборудование необходимо в течение 100 дней.

Кроме того, подрядчик закупает почти 4,8 тысячи опорных вставок для рельсов на сумму 38,7 млн рублей и строительные леса за 22,1 млн рублей. Эти позиции должны быть поставлены в сжатые сроки — всего за 15 дней. Отдельным лотом предусмотрена поставка цемента стоимостью 16,4 млн рублей — его ожидают до конца 2026 года.

