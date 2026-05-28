НовостиОбщество28 мая 2026 12:37

Уплыла на матрасе, поднялся ветер: в Челябинске пенсионерка утонула в озере

Елена КОЛЧИНА
Челябинка утонула в озере Смолино

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске во время сильного ветра 27 мая погибла женщина.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 67-летняя горожанка решила искупаться в озере Смолино. С собой у нее был надувной матрас. По правилам, кататься на таком утлом плавсредстве можно только в спасательном жилете, но его у пенсионерки не оказалось.

На берег челябинка так и не вернулась. Ее тело другие горожане через некоторое время заметили на воде. Женщину вытащили на берег и попытались реанимировать, но было уже слишком поздно.

В региональном ГУ МЧС насчитали еще четыре инцидента на воде, связанных с сильным ветром. Спасатели выручили восьмерых взрослых и двух детей, которые плавали на сапбордах. Всех сильным ветром унесло далеко от берега, но отдыхающие держали при себе телефоны и сумели вызвать помощь.

