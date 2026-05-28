Крышевал маршрутчиков: в Челябинске экс-начальника отделения ГАИ отправили в колонию строгого режима за взятки

Фото: УФСБ по Челябинской области

Суд признал бывшего начальника отделения ГАИ Челябинска по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности при перевозке грузов Антона Вяткина виновным в получении взяток.

Бывший сотрудник ГАИ брал деньги у маршрутчиков и предпринимателей, занимавшихся грузоперевозками. За взятки он обеспечивал бизнесменам покровительство, не забирал неисправные микроавтобусы на штрафстоянку и закрывал глаза на проблемы с машинами при техосмотре.

В 2025 году Антона Вяткина задержали сотрудники ФСБ.

Теперь Ленинский райсуд приговорил его к 6 годам в колонии строгого режима, а вдобавок оштрафовал на 8 млн рублей, лишил звания майора полиции и на два года запретил занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

