НовостиПроисшествия28 мая 2026 16:37

Kia сбила пенсионерку на перекрестке проспекта Победы и Каслинской в Челябинске

В Челябинске 83-летняя женщина попала под колеса
Елена КОЛЧИНА
Фото: «Интерсвязь»

На пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской вечером 28 мая случилось ДТП. Иномарка сбила женщину.

Как рассказали в ГАИ Челябинска, за рулем Kia Rio была 22-летняя женщина. Она наехала на 83-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по светофору. Пожилая женщина получила травмы.

Аварию сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как Kia разворачивалась на перекрестке. Перед машиной проехал автобус. Девушка за рулем начала маневр, не убедившись, что дорога за автобусом свободна. Машина сбила пожилую женщину прямо на зебре.

