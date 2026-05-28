Компенсация спустя два года: магнитогорца обязали отдать 300 тыс. рублей женщине, которую он сбил на самокате

Магнитогорец обязан будет выплатить компенсацию морального вреда

В Магнитогорске суд обязал неаккуратного самокатчика выплатить компенсацию пострадавшей из-за него женщине.

Летом 2024 года 18-летний парень ехал на арендованном электросамокате по тротуару на улице Труда. Он врезался в шедшую впереди 65-летнюю горожанку. Женщина упала и получила перелом плечевой кости.

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, позже суд признал самокатчика виновным в нарушении правил, обеспечивающих безопасность транспорта. В качестве наказания молодому человеку назначили 8 месяцев ограничения свободы.

Но прокурор обратился в суд снова, требуя взыскать с гонщика компенсацию морального вреда.

Суд счел требование справедливым и обязал магнитогорца выплатить женщине 300 тыс. рублей.

