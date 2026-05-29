«Отработать действия детей при атаке беспилотников»: в челябинских летних лагерях проведут учения

К учениям присоединятся 50 детских лагерей

В Челябинский области 29 мая пройдут учения в детских оздоровительных лагерях.

— Главная цель – отработать действия сотрудников охраны, персонала и детей при получении сигналов гражданской обороны, включая угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, — рассказали в региональном министерстве образования.

В тренировке поучаствуют полсотни летних лагерей. Вдобавок в местах детского отдыха проверят работу систем оповещения, и проинструктируют сотрудников, как осматривать территорию после сигналов тревоги.

Каждому лагерю обязательно сдать доклад по итогам тренировок и инструктажа. Статистику таких докладов вышлют в федеральное Минпросвещения.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

