В Златоусте рецидивист вступил в схватку с женщиной и ребенком из-за телефонов

В соревновании по перетягиванию детской сумки победил грабитель

В Златоусте 43-летний мужчина решил ограбить ребенка.

Пятиклассник пришел в парк с друзьями. Дети оставили сумки на скамейке и побежали играть.

Мимо проходил взрослый мужчина. Он позарился на сумку школьника и собирался уже ее унести. Но мальчик заметил, что творится, подбежал и схватился за свое имущество. За ребенка вступилась и оказавшаяся случайно поблизости женщина.

Женщина, мальчик и мужчина перетягивали сумку, пока из нее на землю не посыпалось все содержимое, в том числе два телефона. Один гаджет женщина подняла, но грабитель его отобрал, схватил с земли второй телефон, а затем дал деру.

Пятиклассник пришел домой расстроенный и рассказал обо всем матери. Женщина обратилась в полицию, и обидчика ее сына нашли.

Как рассказали в ОМВД по Златоусту, это бездомный и нигде не работающий мужчина, которого уже судили за имущественные преступления. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия.

