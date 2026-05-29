В Челябинской области две женщины погибли при столкновении иномарки со столбом

Погибли две женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноармейском округе ночью 29 мая произошла смертельная авария. В деревне Пашнино Kia Soul съехала с дороги и врезалась в электроопору.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, в ДТП погибли 51-летняя женщина, управлявшая машиной, и 49-летняя пассажирка.

Фото: ГАИ Челябинской области

— Предварительно установлено, что ни водитель, ни пассажир ремнями безопасности не пользовались, — уточнили в ГАИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.