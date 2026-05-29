В Челябинской области бизнесмен уничтожит 20 тонн томатов

В Челябинскую область привезли крупную партию помидоров, зараженных опасным вирусом.
Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, 20,5 тонны свежих томатов доставили из Узбекистана. При проверке в плодах обнаружился вирус коричневой морщинистости. Он не угрожает здоровью человека, но очень быстро распространяется среди растений и портит помидоры.
Эксперты сообщили о проблеме владельцу груза. Получив неприятную новость, предприниматель решил уничтожить все опасные помидоры.
