В Челябинской области бизнесмен уничтожит 20 тонн томатов

Помидоры с вирусом не попадут на прилавки

В Челябинскую область привезли крупную партию помидоров, зараженных опасным вирусом.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, 20,5 тонны свежих томатов доставили из Узбекистана. При проверке в плодах обнаружился вирус коричневой морщинистости. Он не угрожает здоровью человека, но очень быстро распространяется среди растений и портит помидоры.

Эксперты сообщили о проблеме владельцу груза. Получив неприятную новость, предприниматель решил уничтожить все опасные помидоры.

