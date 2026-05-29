Попал на видео: водитель без техосмотра выехал на встречку и схлопотал несколько штрафов

Фото: скриншот видео пресс-службы ГАИ по городу Магнитогорску.

В Магнитогорске Челябинской области мужчина на Peugeot Boxer грубо нарушил ПДД — выехал на встречную полосу, чтобы повернуть налево. Все произошло в районе дома №92 по Западному шоссе. Нарушение попало на камеру регистратора. Очевидец поделился записью в соцсетях. Ролик привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции, которые начали проверку.

Полицейские быстро нашли нарушителя. Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина не стал спорить и признал свою вину. Однако в процессе оформления документов выяснилось еще одно нарушение — у водителя не оказалось диагностической карты. В итоге на него составили два административных материала: за выезд на встречку (штраф 7500 рублей) и за отсутствие техосмотра (еще 2000 рублей). Кроме того, штраф в 500 рублей выписали контролеру, который выпустил на линию машину без техосмотра.

— Выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных нарушений, влекущих лобовые столкновения с тяжелыми последствиями, — напоминает Госавтоинспекция.

В 2025 году в Челябинской области зафиксировали 283 дорожных происшествия, спровоцированных выездом на встречную полосу. В них погибли 106 человек.

