Мэрия Челябинска назвала топ-3 нарушений самокатчиков

Ехать на самокате вдвоем запрещено

В Челябинске операторы кикшеринга за два месяца выписали 489 штрафов самокатчикам за различные нарушения. В 1,2 тыс. случаев нарушителям выдали предупреждения, более 4,6 тыс. аккаунтов заблокировали.

Как рассказали в мэрии, 80% всех нарушений – это неправильная парковка арендованных самокатов.

Вторая по частотности проблема – завышение возраста. Дети накидывают себе годы, чтобы арендовать самокат и помчаться по тротуарам. Именно с такими хитростями пытаются бороться, блокируя аккаунты.

На третьем месте по распространенности – катание вдвоем. По правилам, на самокате можно ехать лишь в одиночку.

