На Южном Урале энергетики восстановили электроснабжение после урагана

Аварии устраняли 62 бригады, использовали 72 спецмашины. Фото: «Россети Урал»

В Челябинской области восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, где оно отключилось после сильного ветра. Об этом сообщили в компании «Россети Урал».

Ветром оборвало провода, а местами на линии электропередач свалились деревья.

Над устранением аварий работали 186 человек. Чинить провода продолжали в круглосуточном режиме. Для скорейшей подачи электричество подключали резервные источники питания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.